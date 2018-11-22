Союз женщин России может возглавить депутат Петров 

Союз женщин России может возглавить депутат Владимир Петров. Такое предложение в бюро правления Союза направила Валерия Коваленко, председатель Социал-Демократического союза женщин Ленинградской области.

Поводом для обращения стали заявления нынешнего председателя Союза Екатерины Лаховой.

За время своего правления с 2006 года она предлагала изымать детей из семей, ввести ювенальную юстицию и запретить иностранцам усыновлять детей-инвалидов, что по мнению Коваленко, противоречит уставу организации. А депутат Петров, считает она, наоборот выдвинул немало инициатив, направленных на защиту прав женщин:

«Он предлагал увеличить стандартную потребительскую корзину для беременных, чтобы сохранить здоровье матери и ребенка. И ввести наказание за супружескую измену, что поспособствовало бы укреплению института брака в стране», — заявила Коваленко.

Примут ли кандидатуру мужчины на пост председателя женского Союза пока неизвестно, но лидер женщин Ленобласти, уверена, что должны как минимум рассмотреть.

«Возможно, против будут пожилые члены союза, но молодые и прогрессивные не будут проявлять сексизм», — говорит она. — «Тем более, что категорический отказ от такого кандидата может считаться нарушением конституции».

Сам депутат Петров предложение воспринял с некоторым удивлением, но заранее отказываться не стал.