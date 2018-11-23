Сирия новости 23 ноября 07.00: САА зачищает Ас-Сафу; курды несут потери к северу от Хаджина

Сирия, 23 ноября. САА зачищает Ас-Сафу; курды несут потери к северу от Хаджина; в Африне продолжается операция Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят мероприятия по зачистке района плато Ас-Сафа.

Курды: понесли потери в ходе теракта ИГИЛ1 в Хаджине.

«Исламское государство»1: ведут обстрелы САА с восточного берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: укрепляют свои позиции на севере Латакии.

ВС Турции: продолжает операцию в Африне.

Провинция Латакия

Радикальные группировки, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают подготовку к ведению боевых действий против сирийских правительственных войск. Как пишет Telegram-канал @turkySyr1, боевики запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Джебхат ан-Нусра»1 укрепляют свои позиции в горах Джебель-Туркмен и населенном пункте Кесаба. Местными наблюдателями было зафиксировано передвижение крупной автомобильной колонны джихадистов, которые перевозили в эти районы строительные материалы и технику.

Напомним, альянс «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам», а также группировки «Исламская партия Туркестана», «Хурас ад-Дин» и «Джейш аль-Изза» ранее отвергли российско-турецкие соглашения по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, отказавшись покидать район демилитаризованной зоны и соблюдать режим прекращения огня.

Провинция Алеппо

Турецкие войска совместно с подконтрольными им вооруженными формированиями продолжают операцию по разоружению и выводу боевиков ряда группировок из населенных пунктов Африн и Сармада. По сообщениям Telegram-канала @hmosyrian, в данной операции принимают участие подразделения турецкого спецназа и военной полиции, а также несколько тысяч боевиков «Сирийской свободной армии». Отмечается, что подконтрольные протурецким вооруженным формированиям населенные пункты уже покинули группировки «Шухада аш-Шаркия», «Джебхат аш-Шамия» и «Аш-Шайтат».

Напомним, операция турецких войск и «Сирийской свободной армии» началась в субботу с серии арестов боевиков «Шухада аш-Шаркия». Изначально целью данного мероприятия декларировалось выявление криминальных элементов в рядах вооруженных группировок на северо-западе Алеппо, однако в воскресенье полицейская операция переросла в полноценные бои. К вечеру того же дня «Шухада аш-Шаркия», понеся потери, сдалась турецким войскам и покинула Африн.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает прокурдский источник в социальной сети Twitter (@QSD_Jabha), международная коалиция нанесла серию авиационных и артиллерийских ударов по территории анклава боевиков ИГИЛ на восточном берегу Евфрата, в результате чего якобы были уничтожены 11 террористов, а также ликвидированы склады с вооружением.

«Исламское государство» в свою очередь совершило подрыв самодельного взрывного устройства вблизи курдских позиций, расположенных к северу от города Хаджин, что привело к гибели пятерых боевиков «Демократических сил Сирии». Об этом пишет Euphrates News.

По информации Telegram-канала @hosienmortadapressnew, пользуясь бездействием курдских вооруженных формирований, боевики ИГИЛ возобновили стрельбу по позициям сирийских правительственных войск, расположенных на противоположном, западном берегу Евфрата. Так, например, есть данные, что снайперы «Исламского государства» безуспешно попытались подстрелить кого-нибудь из сирийских военнослужащих в Эс-Сукерии. Кроме этого, террористы провели минометный обстрел данного населенного пункта, в результате чего двое солдат САА получили ранения.

Провинция Ракка

Курдские вооруженные формирования продолжают подвергаться нападения неизвестных в северных провинциях Сирии. По сообщениям Telegram-канала @Syrianow10, в городе Ракка вооруженной группой людей было ликвидировано трое боевиков «Демократических сил Сирии». Одновременно с этим, так называемые курдские силы безопасности «Асайиш» провели рейды в населенных пунктах Айн-Исса и Шермух, арестовав шесть мирных жителей.

Провинция Эс-Сувейда

Несмотря на то, что территория вулканического плато Ас-Сафа на этой неделе полностью перешла под контроль правительственных войск, мероприятия по зачистке местности продолжаются. Как передает Telegram-канал @SyriawatanNews, в пещерах, в которых укрывались боевики «Исламского государства» сирийскими военнослужащими были найдены около двадцати автоматов, несколько противотанковых управляемых ракет TOW и солнечные батареи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)