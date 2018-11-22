«Другие люди»: Познер рассказал о своей надежде на молодое поколение

Москва, 22 ноября. Журналист Владимир Познер считает, что будущее России находится в руках подрастающего поколения. Нынешние подростки имеют неограниченный доступ к информации, что позволит им изменить страну. Текст интервью опубликован на сайте журналиста.

«Я говорю, что вся надежда лично у меня по поводу России связана именно с этими людьми», — рассказал Познер.

По словам Познера, поколение, рожденное после 1995 года, активно пользуется Интернетом и поглощает информацию. Именно эти люди придут к власти через 15-20 лет и изменят жизнь в России. Журналист отметил, что молодое поколение воспитано совершенно в других условиях — «это совсем другие люди».

Познер добавил, что единственное, что может препятствовать изменениям в стране – это ядерная война. Но Познер выразил надежду, что миру удастся избежать ошибочных решений.