На смену Нью-Йорку: после передела мира его центр переедет в Шанхай, Гонконг или Сингапур

Поскольку центр мировой экономики, по всем оценкам и прогнозам, медленно, но верно смещается из Атлантического в Тихоокеанский регион, возникает естественный вопрос: а где, собственно, будет располагаться центр следующей экономической вселенной человечества?

Федеральное агентство новостей поискало ответ на этот вопрос.

Три главных тигра

Согласно рейтингу американской консалтинговой компании Cushman & Wakefield, гонконгская Козуэй-Бей в 2018 финансовом году стала самой дорогой улицей мира, потеснив с этой вершины многолетнего лидера — Пятое авеню Нью-Йорка. Да, то самое, где стоит знаменитая «Башня Трампа» образца 1983 года. Роскошный небоскреб, который стал первой ступенькой для «Большого Дональда» на его пути к Белому дому.

Как известно, еще в декабре 2012 года оператор Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges and Clearing купил Лондонскую биржу металлов (LME). Официальная сумма сделки составила 1,5 млрд фунтов стерлингов. Почти одновременно (на несколько месяцев раньше) в том же направлении: из Лондона в Гонконг, — проследовала и штаб-квартира «империи Ротшильдов». Бывшая британская колония, а ныне — специальный административный район КНР с населением 7,5 млн человек, является одним из крупнейших кредиторов США — почти на 200 млрд долл.

На днях в другом финансовом центре Юго-Восточной Азии, Сингапуре, прошел саммит лидеров АСЕАН, о котором много писалось и который посетили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и вице-президент США Майк Пенс. Республика Сингапур — финансовый центр англо-голландского «кондоминиума» в этой части Земли, контролирующего главные маршруты морских торговых потоков между «азиатской мастерской мира» и странами Европы. Население — 5,9 млн человек, объем вложений в американские «трежерис» — около 110 млрд долл.

Однако главным финансовым центр Азии давно является не японская столица Токио, а 25-миллионный Шанхай, крупнейший город полуторамиллиардного Китая. Этот мегаполис уже сегодня в мировой экономике играет роль, как минимум, сопоставимую с ролью Нью-Йорка. Вложения КНР во внешний государственный долг США составляют свыше 1,1 трлн долл., и она занимает первое место в списке зарубежных кредиторов Америки.

Кто заменит Нью-Йорк?

Согласно легенде, сразу семь полисов античной Греции спорили между собой за право называться родиной великого Гомера, но, кажется, эти споры древних эллинов никогда не доходили до прямых военных столкновений. Там же, где «на кону» стоит не только слава, но власть и деньги, подобного варианта развития событий исключать нельзя.

Вспомним, что Лондон отобрал звание «столицы мира» у Амстердама в результате ожесточенных англо-голландских (и других) войн XVII—XVIII веков. Решающим моментом этого противостояния была «Славная революция» 1689 года, после которой королем Англии стал нидерландский принц Вильгельм III Оранский, а на Туманный Альбион перебазировались многие крупнейшие купцы и финансисты, до того пребывавшие в Голландии.

Переход гегемонии от Лондона к Нью-Йорку в середине ХХ века после двух мировых войн, однако, обошелся без прямого конфликта США против Британской империи. Видимо, поэтому столица Великобритании, даже отдав безусловное первенство «Большому Яблоку», смогла сохранить в своих руках целый набор рычагов глобального управления, так что «однополярный мир» Pax Americana на самом деле являлся «полутораполярным миром» Pax Anglo-Americana, или же Pax Atlantica.

Если обратиться к приведенному выше списку трех главных претендентов на статус нового центра мира и смены Нью-Йорка, то ни один из них не находится в американской зоне влияния. Более того, все они расположены на «геостратегической оси» Лондон—Пекин, существование которой можно считать непреложным фактом после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Лондон (23—26 октября 2015 года).

Понятно, что благодаря новейшим IT-технологиям функции «финансового центра мира» могут быть относительно мирным путем разнесены и по разным локациям, но вряд ли такое разнесение будет «равномерным», поскольку «победитель получает все».

Отсюда следует вывод, что вопрос о городе-преемнике Нью-Йорка, по сути, зависит от баланса сил между Великобританией и Китаем после нового передела мира по итогам предстоящего макрофинансового кризиса. В случае доминирования «красного дракона» таким преемником, разумеется, станет Шанхай. Именно туда передвинется центр мира, и это, кстати, самый вероятный вариант развития событий.

Если сохранится примерное равновесие, то преимущество получит Гонконг (и «империя Ротшильдов», судя по ее действиям, рассчитывает именно на такой сценарий).

А вот если Китай истощит свои силы в борьбе с Америкой, то может настать и «время Сингапура».