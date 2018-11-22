В крупных парках Москвы стартует сезон ледовых катков

Москва, 22 ноября. Парки Москвы приглашают жителей и гостей столицы на открытие сезона ледовых катков. Сезон стартует 25 ноября, в этот день откроются 17 катков с искусственным льдом. При этом на шести площадках можно покататься бесплатно, однако для этого необходимо захватить свои коньки.

По данным столичной мэрии, главным открытием сезона станет каток в парке Горького. Каток заливают восьмую зиму подряд и каждый год его оформление уникальное. В этом году каток получил название «Фабрика счастливых людей». Именно так его охарактеризовал в 1934 году Герберт Уэллс. В нынешнем году парк украсили в индустриальном стиле, павильоны стилизовали под фабричные цеха, а у главного входа на арке поставили инсталляцию в виде конвейерной ленты.

Стоит отметить, что в прошлом году в Москве работали более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом, 191 площадка с искусственным льдом. Кроме того, в столице действовали 382 лыжные трассы и 589 ледяных горок. Одной из самых больших ледовых площадок в прошлом сезоне был каток на территории ВДНХ, площадь которого превышала 20 тысяч квадратных метров. По данным мэрии Москвы, посещаемость столичных катков в прошлом сезоне превысила двух миллионов человек, что на 200 тысяч больше, чем в 2017 году.