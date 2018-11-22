Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией

Киев, 22 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесение изменений в Конституцию страны о курсе на вступление в НАТО и ЕС является помимо прочего сигналом для России.

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно​​​», — заявил Порошенко во время выступления в Верховной раде перед голосованием за внесение изменений.

Ранее Конституционный суд Украины признал внесение изменения в Основой закон легальным. Украинский парламент одобрил законопроект, за принятие изменений проголосовали 311 депутатов. Согласно законопроекту, в Конституцию будет внесен пункт о «европейской идентичности», а также избран курс на ЕС и НАТО.