Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
В МИД РФ назвали «страшилкой» слухи о милитаризации Азовского моря
Читать Новость
Украина

Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией

122
0 Оставить комментарий

Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией

Киев, 22 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесение изменений в Конституцию страны о курсе на вступление в НАТО и ЕС является помимо прочего сигналом для России.

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно​​​», — заявил Порошенко во время выступления в Верховной раде перед голосованием за внесение изменений.

Ранее Конституционный суд Украины признал внесение изменения в Основой закон легальным. Украинский парламент одобрил законопроект, за принятие изменений проголосовали 311 депутатов. Согласно законопроекту, в Конституцию будет внесен пункт о «европейской идентичности», а также избран курс на ЕС и НАТО.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.