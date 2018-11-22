Очередной конфуз президента: Порошенко преждевременно порадовал украинцев безвизом с Таиландом

Киев, 22 ноября. Президент Украины Петр Порошенко преждевременно поздравил украинцев с вступлением в силу безвизового режима с Таиландом.

«Приветствую введения правительством Таиланда безвизового режима с Украиной! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без траты времени на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Однако в скором времени выяснилось, что украинский президент поспешил с анонсом вышеупомянутого события, так как окончательное решение по данному вопросу пока не принято. После этого посольство Украины в Таиланде попыталось исправить очередной конфуз президента.

Посольство в срочном порядке опубликовало заявление, в котором утверждалось, что в ходе длительных переговоров по либерализации визового режима между Украиной и Таиландом был достигнут важный результат и тайское правительство приняло решение об отмене визовых требований для украинских граждан, однако окончательного принятия решения придется ждать еще несколько недель.

«В течение ближайших недель тайская сторона будет выполнять подготовительные меры, необходимые для внедрения этого решения в жизнь», — говорится в сообщении посольства.

В посольстве также отметили, что «о конкретной дате введения безвизового режима для украинских туристов будут информировать дополнительно».