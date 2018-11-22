Франция ввела санкции против 18 саудовцев по делу Хашукджи

Париж, 22 ноября. Французские власти ввели санкции против 18 поданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Как сообщает Reuters со ссылкой на МИД Франции, фигурантам по этому делу запретили въезд во Францию.

«Убийство Джамаля Хашукджи является чрезвычайно тяжким преступлением, которое стало одновременно посягательством на свободу прессы и основные права человека», — сообщили во французском министерстве.

Также в Париже отметили, что в дальнейшем санкции могут быть распространены и на других фигурантов дела по ходу расследования. Кроме того, Франция потребовала от Эр-Рияда прозрачного и честного расследования убийства.

Напомним, саудовский журналист, известный своей критикой Эр-Рияда, был убит в генконсульстве королевства в Стамбуле. Турецкие правоохранители сообщили, что журналиста могли убить и растворить в кислоте. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Саудовскую Аравию провести «оперативное, тщательное и прозрачное расследование» смерти журналиста. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что обвинения в адрес Эр-Рияда являются бездоказательными, сообщает «Газета.ru».