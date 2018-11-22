«Россия не собирается на кого-то равняться»: Клинцевич оценил рейтинг сильнейших армий в мире

Москва, 22 ноября. Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира. Авторы учитывали множество факторов, включая мобилизационный потенциал, уровень развития промышленности, природные ресурсы.

В беседе с Федеральным агентством новостей, сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия не собирается ни на кого равняться, планируя свой оборонный бюджет.

«Проходящие в последние дни совещания с участием президента России Владимира Путина свидетельствуют о том, что именно этим критерием мы будем руководствоваться и впредь», — заявил член Комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН.

Он подчеркнул, что рейтинг сильнейших вооруженных сил в мире в целом объективен. Однако сенатор заявил, что необходимо разделять такие понятия, как «эффективнейшая в мире» и «сильнейшая в мире».

«Не стану гадать, какую бы строчку заняла бы в числе сильнейших армия США, если бы ее бюджет сократился бы почти в 14 раз, сравнявшись с оборонным бюджетом России», — подчеркнул сенатор.

Напомним, что согласно рейтингу портала Business Insider, первое место заняла армия США. В американской армии два миллиона военнослужащих, шесть тысяч танков, 13 тысяч самолетов и 415 судов ВМВ.

Второе место рейтинга у России. Численность российской армии составляет 3,5 миллиона человек. Вооруженные силы России насчитывают четыре тысячи самолетов, 20 тысяч танков, 352 корабля.

Военный бюджет США составляет 647 миллиардов долларов, России — 47 миллиардов долларов.

Третью строчку в рейтинге занимает Китай с 2,5 млн военнослужащих. В распоряжении Пекина находятся более 7,5 тысяч танков, 3 тысячи самолетов и 715 кораблей. Поднебесная тратит на военные нужды около 151 млрд долларов.