Суд арестовал рэпера Хаски на 12 суток

Краснодар, 22 ноября. Первомайский районный суд Краснодара арестовал рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что против Кузнецова заведено уголовное дело за умышленную порчу имущества. Адвокат исполнителя Алексей Аванесян попросил суд назначить наказание в виде денежного штрафа.

Рэпера задержала в среду во время стихийного выступления на улице в Краснодаре. Поклонник предложил Хаски забраться на его машину, чтобы все смогли услышать выступление. Позже стало известно, что автомобиль вовсе не принадлежал активисту. Рэпер заявил, что готов оплатить причиненный ущерб.