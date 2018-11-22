В РПЦ заявили о неминуемом провале украинской автокефалии

Москва, 22 ноября. Проект создания на Украине так называемой «единой поместной церкви» обречен на провал. Президент Украины Петр Порошенко своим вмешательством в церковные дела наделает много ошибок, об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Сейчас совершенно очевидно уже становится, что объединить ему (президенту Украины Петру Порошенко – прим. ред.) каноническую церковь с раскольническими группами не удастся», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Илариона, Порошенко – светский человек, поэтому, вмешиваясь в церковные дела, он не может не наделать ошибок. Он уже их наделал и сделает еще больше, добавил митрополит.

Напомним, Константинопольский патриархат заявил о намерении предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. Порошенко хочет объединить церкви православные структуры в стране в «единую поместную церковь». Синод РПЦ назвал действия Константинополя политическими и противоречащими церковным канонам. В Москве приняли решение разорвать общение с Константинопольским патриархатом.