Украинский посол ответил Германии на требование закрыть «Миротворец»

Киев, 22 ноября. Украинские власти «не несут ответственности» за сайт «Миротворец». Об этом в статье для издания Welt написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Дипломат отреагировал так на требование МИД ФРГ закрыть данный украинский ресурс.

«Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание домашней страницы этой организации», — написал Мельник.

Ранее «Миротворец» включил в свою базу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Имя политика появилось в разделе «Чистилище». Администраторы сайт написали, что причиной попадания немецкого политика на скандальный сайт стало «покушение на территориальную целостность Украины». После этого МИД Германии потребовала от Киева закрыть этот интернет-ресурс.

Напомним, что Киев публикует на «Миротворце» персональные данные людей, которые ведут оппозиционную деятельность в стране, а также якобы сотрудничают с военными в Донбассе.