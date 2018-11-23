Сирия, 23 ноября. США развернули несколько КПП на границе с Турцией. Возобновились перестрелки между САА и боевиками на севере Латакии. Турецкие ВС обстреляли позиции курдов на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление из Эс-Сувейды на запад Алеппо; вели перестрелки с исламистами в северной части Латакии; вновь подверглись обстрелам боевиков на окраинах Алеппо; вели ответный огонь по позициям исламистов на юго-востоке Идлиба.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: лишилась одного из высокопоставленных лидеров в результате атаки неизвестных к западу от Идлиба; перекрыла трассу на юго-западе провинции Идлиб.

«Тахрир Аш-Шам»: арестовала одного из местных активистов в провинции Идлиб по обвинению в шпионаже в пользу САА.

Международная коалиция: провела боевые вылеты в Хаджине на юго-востоке Сирии; развернула несколько КПП у границы с Турцией.

Курды: укрепляют свои позиции вблизи месторождения Ат-Танак в провинции Дейр-эз-Зор; пережили взрыв в городе Ад-Дашиша в южной части Хасаки; возобновили принудительную мобилизацию мирных жителей в Ракке; открыли тренировочный лагерь на севере Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: обстреляли позиции курдов вблизи сирийско-турецкой границы в Ракке.

Провинция Латакия

На севере региона в минувшие сутки вновь вспыхнуло вооруженное противостояние между частями Сирийской арабской армии (САА) и джихадистами исламистских бандформирований. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики открыли огонь по укрепрайонам правительственных подразделений в Курдских горах у линии соприкосновения сил сторон. Таким образом, радикалы в очередной раз нарушили режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне в соответствиями с условиями российско-турецкого Сочинского соглашения, заключенного 17 сентября. Силы САР, в свою очередь, нанесли ответные удары по зонам дислокации исламистов. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике до сих пор не поступало.

Провинция Алеппо

В течение дня протурецкая «Сирийская свободная армия»** (ССА) продолжила наращивать боевую мощь в преддверии крупномасштабной военной операции, которую анонсировала Анкара. По данным агентства новостей Al Masdar News, боевики приступили к тренировкам новых бойцов так называемых сил специального назначения. Напомним, вооруженные силы Турции совместно с отрядами ССА намереваются создать буферную зону на сирийско-турецкой границе.

Продолжились обстрелы города Алеппо и его окрестностей боевиками. Согласно данным новостного портала Step News Agency, под огнем исламистов оказались мирные районы на западе административного центра провинции — Аз-Захра, Аш-Шахба и Аль-Мухандисин. Это побудило правительственные войска перебросить подкрепление из провинции Эс-Сувейда, где недавно завершилась операция по зачистке вулканического плато Ас-Сафа.

Во второй половине дня стало известно о том, что США приступили к строительству контрольно-пропускных пунктов у границы с Турцией. Согласно заявлению представителей американского министерства обороны, военнослужащие США намерены осуществлять надзор в приграничных районах, дабы предупредить проникновение курдских радикалов на территорию турецких провинций. Тем не менее многие военные эксперты отмечают, что прежде всего Вашингтон преследует цель сохранить свое влияние в оккупированных курдами районах, не допустив наступления Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) продолжились вооруженные столкновения между джихадистами «Исламского государства»1 и проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Согласно сведениям Twitter-канала (VivaRevolt), вылазка террористов ИГ1, предпринятая неподалеку от месторождения Ат-Танак, была отбита, после чего курды приступили к укреплению своих позиций в данном районе. Между тем авиация возглавляемого Соединенными Штатами международного альянса продолжила бомбардировки в зоне контроля ИГИЛ1. Под ударом вновь оказался горд Хаджин, который днем ранее повергся химической атаке западной коалиции. Данных о возможных жертвах авианалета все еще не поступало.

Саперы Сирийской арабской армии (САА) провели подрывные работы в населенном пункте Аш-Шула, расположенном вблизи Дейр-эз-Зора. По данным агентства новостей Al Manar News, все СВУ и боеприпасы, обнаруженные после бегства террористов «Исламского государства», были уничтожены к 17.00.

Интернет-портал Masar Press Agency сообщил об открытии тренировочного лагеря SDF в населенном пункте Ас-Сур на севере региона. Позднее поступали сведения о похищении одного из местных жителей деревни Дарнаж курдскими радикалами. Местные активисты уверены, что молодой человек был арестован в рамках насильственной вербовки. Также сообщалось о скором расширении принудительной мобилизации в связи с активизировавшимися вылазками джихадистов ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Боевики террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Ан-Нусрой»*** провели рейды в южных районах провинции. Как передавал военный источник в сети Twitter (MahmudAlYunus), исламисты задержали одного из местных активистов, завив о том, что он является тайным агентом Сирийской арабской армии (САА). Поводом к этому послужили фотографии города Кафр-Набль, которые мужчина разместил в своем профиле в социальной сети Facebook.

Стало известно об убийстве одного из высокопоставленных лидеров антиправительственной коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» — Абу Аль-Бара Аль-Хомси. Неизвестные застрелили исламиста в населенном пункте Аль-Джанудия западнее Идлиба. Предполагается, что нападавшие принадлежали к числу террористов «спящих ячеек» «Исламского государства».

В демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба» вновь фиксировались вооруженные стычки, спровоцированные радикалами незаконных вооруженных формирований. По данным медиапортала FREE_TV_SYRIA, перестрелки произошли у поселения Тавил Аль-Халиб.

Вновь обострились междоусобные разногласия между группировками «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» и «Тахрир Аш-Шам» в Идлибе. Как передавал информационный портал Al Manar News, протурецкие боевики перекрыли трассу на юго-западе провинции, после того как исламисты «Ан-Нусры» развернули свой КПП в непосредственной близости от нее.

Провинция Ракка

На севере провинции у границы с Турцией возобновились обстрелы турецких вооруженных сил. Как передавал в сети Twitter военный источник (FREE_TV_SYRIA), артиллерия ВС Турции открыла огонь по укреплениям «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от населенного пункта Аль-Манбатах. Напомним, Анкара намеревается нанести как можно больший урон фортификационным сооружениям курдских вооруженных формирований, прежде чем приступить к активным военным действиям.

Во второй половине дня поступали данные о возобновлении принудительной мобилизации в северной части Ракки. Согласно информации новостного портала Al Manar News, несколько гражданских лиц были задержаны в городе Айн-Исса. Напомним, незаконные аресты жителей и последующая их отправка на фронт вызывают протестные настроения среди населения.

Провинция Хасака

Вновь прогремел взрыв в южной части провинции Хасака. По информации Twitter-канала (FREE_TV_SYRIA), бомба была заложена под транспортным средством патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF) в населенном пункте Ад-Дашиша. Сообщалось, что в результате взрыва несколько мирных жителей пострадали. Несмотря на то, что до настоящего времени ответственность за организацию взрыва не взяло на себя ни одно из вооруженных формирований, предполагается, что СВУ установили члены подпольных ячеек «Исламского государства».

Вечером стало известно о том, что на позиции курдов прибыла военная делегация международной коалиции. О целях визита делегатов не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)