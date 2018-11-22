Адвокат прокомментировал новые данные в деле Мамаева и Кокорина

Москва, 22 ноября. В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появились новые подробности. Как выяснилось, водитель телеведущей Виталий Соловчук, который проходит в качестве потерпевшего по делу о драке с Кокориным и Мамаевым, сам спровоцировал конфликт с футболистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, на записи видеорегистратора, который установлен в автомобиле Соловчука, отчетливо видно и слышно, как водитель первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. Собеседник агентства также утверждает, что в ходе следствия Соловчук дал ложные показания, заявив, что инициаторами конфликта были футболисты.

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось связаться с адвокатом Мамаева Игорем Бушмановым, который прокомментировал появление новых подробностей в скандальном деле футболистов. По словам Бушманова, в настоящее время следствие не учитывает данную видеозапись как доказательство.

«Следствие по этому делу, к сожалению, пока не учитывает никакие объективные доказательства. То есть, до следствия донесли запись, а оно не приняло это во внимание», — сказал Бушманов в комментарии ФАН.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаева с компанией друзей устроили две драки в центре Москвы. Футболисты избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. 11 октября суд на два месяца арестовал Мамаева, а также Кокорина и его младшего брата Кирилла.