Сирия, 22 ноября. В районе Барза на севере Дамаска был обнаружен бывший склад боевиков. «Джейш Аль-Изза» попыталась атаковать позиции САА в Хаме. Коалиция США направила военную делегацию в Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили крупный склад боевиков в районе Барза на севере Дамаска; открыли ответный огонь по позициям боевиков на юго-востоке Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): завершила рейды по выявлению радикальных исламистов в городе Ар-Раи на севере провинции Алеппо.

«Джейш Аль-Изза»: понесла потери, попытавшись атаковать САА в северной части Хамы.

Международная коалиция: направила военную делегацию в провинцию Хасака.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) наткнулись на очередной склад с оружием и боеприпасами, оставленный боевиками после их выхода на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР). Хранилище было обнаружено в районе Барза на севере Дамаска. Отмечается, что схрон исламистов был обнаружен в в подвале одного из полуразрушенных зданий. Правительственные силы изъяли большое количество ракет, минометных снарядов, самодельных бомб, поясов со взрывчаткой, снайперских винтовок, пусковых установок, а также очки ночного видения. Напомним, Барза была полностью освобождена от оккупации джихадистов вооруженной оппозиции в мае прошлого года, после того как все исламисты и члены их семей были депортированы в Идлиб.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые войсками Турции, провели серию рейдов в городе Аль-Раи к северо-востоку от Алеппо в рамках кампании Анкары по зачистке захваченных ею районов Северной Сирии от боевиков, пытающихся выйти из-под турецкого контроля или продолжающих вести противоправные действия в отношении местных жителей. Согласно информации военного источника в Twitter (ousamamedia), все арестованные в ходе спецоперации радикалы сдались добровольно. Несколько дней назад подобные рейды ССА в Африне в северо-западной части провинции привели к ожесточенным столкновениям с местными бандгруппами исламистов. В результате потери понесли обе стороны, также погибли или были ранены более 25 гражданских лиц.

Провинция Идлиб

Оппозиционные новостные агентства, связанные с боевиками, сообщают об обстрелах правительственных войск сразу на нескольких направления в восточной части провинции Идлиб. Местные активисты, однако, отмечают, что подразделения САА наносят удары по опорным пунктам «Джебхат Ан-Нусры»1*** и других радикальных группировок в ответ на очередные нарушения джихадистами условий перемирия, введенного в соответствии с соглашением о создании буферной зоны в Северо-западной Сирии. По данным Masar Press Agency, сирийская армия ведет артиллерийский огонь по позициям боевиков в предместьях города Сармин к юго-востоку от Идлиба. Между тем ближе к границе в соседней Хамой правительственные силы обстреливают укрепрайоны террористов около поселения Сукейк, передает Step News Agency. Сведения о нанесенных исламистам уроне пока уточняются.

В окрестностях оккупированного джихадистами города Серакиб, находящегося к юго-востоку от Идлиба, было обнаружено тело местного жителя. Согласно сведениям новостного Twitter-канала (MasarPressNet), мужчина был застрелен. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Местные наблюдатели считают, что к убийству причастны боевики местных исламистских группировок.

Провинция Хама

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о новом нападении боевиков группировки «Джейш Аль-Изза» на занимаемые Сирийской арабской армией (САА) территории. Исламисты предприняли попытку проникнуть на позиции правительственных подразделений в районе деревень Аль-Мугейр и Бредидж. Тем не менее нападавшие были замечены прежде, чем успели начать атаку. Под огнем сил Башара Асада несколько радикалов были уничтожены, тогда как остальные бежали. Тем временем на линии соприкосновения сил сторон продолжаются перестрелки между боевиками и САА. Согласно данным новостного агентства Step News Agency, войска САР ведут огонь по военным объектам радикалов в окрестностях города Мурек.

Провинция Хасака

Военная делегация войск международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, посетила позиции курдских «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в приграничном городе Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака, передает местный Twitter-канал (HASAKH_NEWS). О причинах отправки в данный район сил коалиции США не сообщается. Напомним, Рас Аль-Айн и ряд других городов, расположенных вблизи турецкой границы в северной части региона и соседних провинций Ракка и Алеппо, в последние недели регулярно подвергаются обстрелам турецких войск, которые ведут подготовку к новой антикурдской операции на севере Сирии. Радикалы SDF между тем рассчитывают, что на этот раз Вашингтон вмешается в конфликт на стороне курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)