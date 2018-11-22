 Владимир Олейник: 99% участников Евромайдана не пошли бы на него, зная результат. ФАН-ТВ

В Москве прошла конференция «5 лет Евромайдана — причины, последствия, альтернативы». Отказ Януковича подписать соглашение с ЕС стал поводом для госпереворота. По мнению экспертов, Украина скатилась до состояния самого бедного государства Европы.

В Москве в рамках спецпроекта «Украинское досье» обсудили первый юбилей Евромайдана. Пять лет назад 21 ноября правительство Украины приостановило переговоры по созданию зоны свободной торговли Украины с Евросоюзом. Это стало толчком сначала к массовым акциям протеста, а затем и к государственному перевороту. Подписание все равно состоялось, но сделало это уже новое правительство. Ни к чему хорошему это не привело — сегодня оправдываются самые мрачные прогнозы экономистов, а постмайданный режим остается прочным.

«Результаты евроинтеграции пока плачевны, потому что экономика Украины все больше и больше деградирует. Трудовая часть населения выезжает в Европу. Внешний долг растет, сегодня он уже порядка 104% от ВВП, поэтому пока плачевные последствия. Я думаю, что ситуация будет ухудшаться, потому что есть огромное количество нерешенных вопросов — не решен вопрос по Донбассу, не решен вопрос о том, что делать с возвратом задолженностей. Будет эскалация конфликта на Донбассе, будет подниматься на щит национальный вопрос, поэтому думаю, что все идет в сторону национальной диктатуры», — рассказывает Рифат Шайхутдинов, депутат Государственной Думы РФ.

По мнению экспертов, сейчас Украина скатилась до состояния самого бедного государства Европы с разрушенной инфраструктурой. Евромайдан не просто не дал позитивных результатов, эффект получился обратный ожиданиям. В стране наблюдается явное снижение уровня жизни. Вся украинская экономика раньше строилась на взаимодействии с другими странами. Сейчас связи на внешних рынках разрушены, товарооборот между Украиной и Россией упал более чем вдвое, снизились все экономические показатели, а ВВП опустился на $71,11 миллиардов. Народ в отчаянии, но режим бедности стабилен.

«Если брать пятилетние результаты, то я не вижу чего-то позитивного. Говорят, без визы. Но без виз хорошо, когда у вас есть деньги, зарплаты. Вы выехали на несколько дней, как говорит Порошенко, в Вену — попили кофе, сходили в оперу и так далее. А люди уезжают, убегают, используя безвизовый режим. 99% тех, кто участвовал в акциях протеста заявили, что они бы никогда не пошли на Майдан, если бы знали результаты. Желания людей были использованы для того, чтобы пришли эти негодяи к власти. Основная задача понятна — это создать не самостоятельное суверенное государство Украины, а создать антироссийское государство. Постоянная попытка втянуть Россию в конфликт по вопросам языка, веры, экономики — это та задача, которую решают эти негодяи, поскольку ими управляют извне. Соединенные Штаты Америки получили очень хороший стратегический объект — территорию Украины. Они будут держаться до последнего», — рассказывает Владимир Олейник, народный депутат Украины 5–7 созывов, украинский политик.

США поставили задачу оторвать Украину от России и популяризировать антироссийскую позицию, уверены участники дискуссии. В страну введено прямое управление, а евроинтеграция отразилась на Украине исключительно негативно, считают эксперты. Правда теперь граждане «незалежной» могут без проблем бежать в любую страну Европы, что и происходит. Политики и политологи считают, что изменений ситуации в обозримом будущем ждать не приходится.