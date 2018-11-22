Киев назвал условия отвода военной техники от Станицы Луганской
Киев, 22 ноября. Украинские власти предложили отвести военную технику из Станицы Луганской 26 ноября при условии соблюдения режима тишины. Об этом на заседании контактной группы в Минске заявила представитель Киева Ирина Геращенко.
«Украина также инициировала разведение военной техники по Станице Луганской на 26 ноября в случае выполнения условий по безопасности и соблюдении режима тишины», — написала Геращенко в Facebook.
Она также заявила, что киевские власти не сумели договориться об обмене пленными. Геращенко подчеркнула, что Киев по-прежнему не готов к обмену «всех на всех».
Напомним, военный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Киев ввел на Донбасс войска после того, как Донецкая и Луганская народная республика заявили о независимости. Жители республик не признали результаты государственного переворота, который произошел в стране в феврале 2014 года.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается на заседании контактной группы в Минске. Для деэскалации конфликта были приняты три документа, однако конфликт не урегулирован до сих пор.