Киев, 22 ноября. Украинские власти предложили отвести военную технику из Станицы Луганской 26 ноября при условии соблюдения режима тишины. Об этом на заседании контактной группы в Минске заявила представитель Киева Ирина Геращенко.

«Украина также инициировала разведение военной техники по Станице Луганской на 26 ноября в случае выполнения условий по безопасности и соблюдении режима тишины», — написала Геращенко в Facebook.

Она также заявила, что киевские власти не сумели договориться об обмене пленными. Геращенко подчеркнула, что Киев по-прежнему не готов к обмену «всех на всех».

Напомним, военный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Киев ввел на Донбасс войска после того, как Донецкая и Луганская народная республика заявили о независимости. Жители республик не признали результаты государственного переворота, который произошел в стране в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается на заседании контактной группы в Минске. Для деэскалации конфликта были приняты три документа, однако конфликт не урегулирован до сих пор.