Сирия: САА уничтожила несколько банд террористов в провинции Хама

Дамаск, 22 ноября. Сирийская армия в ходе превентивных операций уничтожила террористов, которые готовили нападения на правительственные силы в провинции Хама. Об этом сообщает агентство САНА.

По информации агентства, САА предотвратила атаки террористов возле населенных пунктов Закят и Арбаин. Боевики группировки «Джейш аль-Изза» были пойманы в ловушку и уничтожены. Еще одна группа террористов проникла в поселки Аль-Джанабира и Телль-эс-Сахр и пыталась атаковать лагерь САА. Сирийским военнослужащим удалось ликвидировать террористов и предотвратить нападение.

Кроме того, правительственные силы предотвратили ряд нападений на населенные пункты Мааркаба и Лахая в пригороде Хамы. Как сообщает САНА, боевики проникли в пригороды по руслам пересохших рек, но были замечены на подходе к городу.

По данным агентства, «Джейш аль-Изза» сотрудничает с организацией «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Наемники нападают на мирные поселения, берут в заложники местных жителей и используют их для шантажа.

1 Организация запрещена на территории РФ.