Порошенко скоро пожалеет: в Госдуме раскритиковали курс Украины на ЕС и НАТО

«Российская агрессия» против Украины началась после того, как Киев провозгласил внеблоковость во время президентства Виктора Януковича, с таким заявлением в Верховной раде выступил президент Украины Петр Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Он заявил, что предыдущие власти Украины не говорили единогласно о позиции по НАТО, и Украина «потеряла шанс оградить себя» от России.

«Убежден, будь мы членом Альянса, Россия никогда не осмелилась бы аннексировать (так на Украине называют волеизъявление жителей полуострова вернуться в состав России. — Прим. ФАН) Крым, никогда не осмелилась бы вторгнуться в Донбасс (в таком ключе Киев говорит о гражданской войне на юго-востоке. — Прим. ФАН)», — сказал Порошенко.

История не терпит сослагательного наклонения

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма Константин Бахарев прокомментировал ФАН заявление Петра Порошенко.

«Не нужно серьезно относиться к заявлениям Порошенко. Дело в том, что его заявление, которое он делает, — это предвыборная риторика. Он делает и милитаристские заявления по НАТО для привлечения внимания антироссийского электората. Все. Поэтому не надо гадать, как было бы. Как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения. Его высказывания абсолютно абсурдны», — пояснил Константин Бахарев.

По словам депутата, события в Крыму в 2014 году стали следствием государственного переворота, который произошел на Украине. Крымчане не приняли ни его, ни киевскую власть, которая пришла на волне Майдана.

«Свержение действующей власти на Украине в 2014 году произошло абсолютно незаконно. Крымчане не видели своего будущего в составе Украины с этой нелегитимной властью. Они обратились к такому инструменту народовластия, как референдум. Они высказали на нем свою волю. Задача России была просто обеспечить возможность волеизъявление крымчан. Вот и все», — добавил Константин Бахарев.

Депутат, комментируя перспективу Киева вступить в состав ЕС и НАТО, напомнил, что, по словам чиновников Евросоюза и Североатлантического альянса, Украина ни по каким критериям не соответствует. Членство Украины в ЕС и НАТО — химера, которой пытаются задурить голову украинцам.