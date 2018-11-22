Киев, 22 ноября. Присоединение Украины к НАТО — очень амбициозная задача. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, не назвав конкретных сроков вступления в альянс.

Порошенко подчеркнул, что упорный труд дипломатов и военных приближает Украину к этой цели. По его словам, выполнить такую задачу будет «настолько непросто, что было бы неправильно обещать конкретные сроки».

При этом Порошенко заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе будет гарантировать Украине безопасность, а также преодоление бедности.

«Украина, следуя своим путем, обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза», — сказал украинский президент.

В четверг Порошенко потребовал от Верховной рады внести изменения в конституцию страны, закрепив в ней курс Украины на вступление в ЕС и НАТО. После этого депутаты в первом чтении приняли проект изменений в конституцию страны.

Напомним, Конституционный суд Украины одобрил ранее внесение поправок в высший нормативный правовой акт страны.

Ранее украинский политолог Сергей Толстов в беседе с Федеральным агентством новостей высказал мнение, что Украина не совместима с интеграцией в Евросоюз.