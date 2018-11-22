Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко не смог называть конкретных сроков вступления Украины в НАТО

72
0 Оставить комментарий

Порошенко не смог называть конкретных сроков вступления Украины в НАТО

Киев, 22 ноября. Присоединение Украины к НАТО — очень амбициозная задача. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, не назвав конкретных сроков вступления в альянс.

Порошенко подчеркнул, что упорный труд дипломатов и военных приближает Украину к этой цели. По его словам, выполнить такую задачу будет «настолько непросто, что было бы неправильно обещать конкретные сроки».

При этом Порошенко заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе будет гарантировать Украине безопасность, а также преодоление бедности.

«Украина, следуя своим путем, обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза», — сказал украинский президент.

В четверг Порошенко потребовал от Верховной рады внести изменения в конституцию страны, закрепив в ней курс Украины на вступление в ЕС и НАТО. После этого депутаты в первом чтении приняли проект изменений в конституцию страны.

Напомним, Конституционный суд Украины одобрил ранее внесение поправок в высший нормативный правовой акт страны.

Ранее украинский политолог Сергей Толстов в беседе с Федеральным агентством новостей высказал мнение, что Украина не совместима с интеграцией в Евросоюз.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.