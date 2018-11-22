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Путин поздравил лауреатов конкурса «СМИротворец»

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Путин поздравил лауреатов конкурса «СМИротворец»

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о значительном влиянии Всероссийского конкурса «СМИротворец» на укрепление роли журналистики в развитии гражданского общества. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства к участникам церемонии награждения лауреатов конкурса.

Путин отметил, что за прошедшие годы конкурс снискал высокий авторитет и широкий общественный резонанс. Глава РФ добавил, что конкурс призван объединить мэтров журналистики и начинающих авторов.

«СМИротворец» способствует решению вопросов, связанных с гармонизацией межнациональных и межконфессиональных отношений, утверждением традиционных морально-нравственных ценностей и принципов гуманизма и патриотизма», — сказано в телеграмме.

Также лидер РФ подчеркнул, что конкурс раскрывает мощный просветительский и созидательный потенциал отечественной журналистики. Путин поблагодарил организаторов конкурса и жюри, а также поздравил лауреатов.

Автор: Софья Куликова
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