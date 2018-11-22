Рада отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Украины

Киев, 22 ноября. Верховная рада отправила в отставку главу министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Решение поддержали 257 депутатов Рады в ходе пленарного заседания парламента. Стоит отметить, что Тарас Кутовой подал в отставку с поста министра еще в мае 2017 года. Объясняя мотивы своего решения, Кутовой заявил, что намерен сосредоточится на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.

«Считаю, что имею достаточно знаний, энергии и сил сделать для Украины еще больше, и в ближайшее время планирую сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины», — заявил Кутовой.

Позднее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил сожаление в связи с заявлением об отставке Кутового, после чего его отставка не была удовлетворена.