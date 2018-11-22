Киев, 22 ноября. Парламент Украины назначил на должность министра финансов страны Оксану Маркарову. С июня она исполняла обязанности главы Минфина после того, как в отставку был отправлен Александр Данилюк.

Решение о назначении Маркаровой министром в четверг поддержали 242 депутата, сообщают украинские СМИ.

Напомним, 42-летняя Маркарова получила степень магистра финансов в США, за океаном она также проходила практику во Всемирном банке. В Минфин Украины Маркарова попала в 2015 году, до назначения исполняющей обязанности главы ведомства она была первым заместителем министра финансов.

Ранее утвердить Маркарову на пост главы Минфина предложил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.