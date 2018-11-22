«Новое дело Скрипалей»: в ДНР сообщили о подготовке британскими службами диверсии на химзаводе

Донецк, 22 ноября. Соединенное Королевство направило в Донбасс своих инструкторов для помощи ВСУ в подготовке диверсии на химическом заводе «Стирол» на территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего силами ДНР полковник Эдуард Басурин.

По словам Басурина, на химзаводе «Стирол» в городе Горловка готовится теракт. В ДНР считают, что украинские силовики под надзором инструкторов из Великобритании готовят атаку. Басурин подчеркнул, что такой сценарий британские специалисты уже применяли в Солсбери, сейчас ДНР может ждать новое дело Скрипалей.

«Последние прибывшие в Артемовск инструкторы – это Силы специальных операций Соединенного Королевства, именно те люди, которые занимаются химическими проблемами, которые они могут создавать и потом освещать, дело Скрипалей это показывает», – сообщил Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель ДНР отметил, что у республик хватит сил предотвратить теракт на своей территории и обезопасить жителей ЛНР и ДНР. Однако гарантировать безопасность на стороне ВСУ в Донецке не могут.

Ранее разведка ДНР сообщила, что в район населенных пунктов Дача и Дзержинск у линии соприкосновения переброшены подразделения со средствами химзащиты и контейнерами с химическими веществами. В Донецке считают, что ВСУ таким образом хотят отвлечь силы республик на ликвидацию химатаки и начать наступление.

Напомним, ДНР и ЛНР заявили о своей независимости от Киева после прихода к власти на Украине нелегитимного руководства в результате госпереворота в 2014 году. Киев не признает независимость Донбасса и атакует позиции ЛНР и ДНР.