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«Новое дело Скрипалей»: в ДНР сообщили о подготовке британскими службами диверсии на химзаводе

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«Новое дело Скрипалей»: в ДНР сообщили о подготовке британскими службами диверсии на химзаводе

Донецк, 22 ноября. Соединенное Королевство направило в Донбасс своих инструкторов для помощи ВСУ в подготовке диверсии на химическом заводе «Стирол» на территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего силами ДНР полковник Эдуард Басурин.

По словам Басурина, на химзаводе «Стирол» в городе Горловка готовится теракт. В ДНР считают, что украинские силовики под надзором инструкторов из Великобритании готовят атаку. Басурин подчеркнул, что такой сценарий британские специалисты уже применяли в Солсбери, сейчас ДНР может ждать новое дело Скрипалей.

«Последние прибывшие в Артемовск инструкторы – это Силы специальных операций Соединенного Королевства, именно те люди, которые занимаются химическими проблемами, которые они могут создавать и потом освещать, дело Скрипалей это показывает», –  сообщил Басурин в эфире  телеканала «Россия 1».

Представитель ДНР отметил, что у республик хватит сил предотвратить теракт на своей территории и обезопасить жителей ЛНР и ДНР. Однако гарантировать безопасность на стороне ВСУ в Донецке не могут.

Ранее разведка ДНР сообщила, что в район населенных пунктов Дача и Дзержинск у линии соприкосновения переброшены подразделения со средствами химзащиты и контейнерами с химическими веществами. В Донецке считают, что ВСУ таким образом хотят отвлечь силы республик на ликвидацию химатаки и начать наступление.

Напомним, ДНР и ЛНР заявили о своей независимости от Киева после прихода к власти на Украине нелегитимного руководства в результате госпереворота в 2014 году. Киев не признает независимость Донбасса и атакует позиции ЛНР и ДНР.

Автор: Софья Куликова
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