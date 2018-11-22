Московский суд взыскал со скульптора Церетели 552 тысячи рублей за самострой

Москва, 22 ноября. Знаменитый скульптур Зураб Церетели должен будет возместить государству 552 тысячи рублей. Такую сумму потратила префектура Москвы за снос самостроя.

Самовольная перестройка была произведена в особняке Платона Зубкова, который относится к памятникам архитектуры. В этом здании находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

«Суд постановил удовлетворить иск префектуры», — сообщила журналистам РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда столицы Лиана Ахметова.

Ранее о перестройке особняка Платона Зубова сообщало общественное движение «Архнадзор». Особняк был построен в 1846 году из дерева на подклете каменного дома рубежа XVIII-XIX веков.