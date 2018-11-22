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Ракету «Союз-5» могут переименовать в «Иртыш»

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Ракету «Союз-5» могут переименовать в «Иртыш»

Москва, 22 ноября. Двухступенчатую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» предложили переименовать в честь реки Иртыш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным источников, в настоящее время обсуждается возможность переименования «Союз-5» в честь реки Иртыш. При этом все документы, которые необходимы для переименования ракеты, уже подготовлены.

Стоит отметить, что ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что разгонные блоки российских ракет получат названия рек, которые расположены на европейской части РФ, а ракеты-носители будут названы в честь рек Сибири и Дальнего Востока.

Автор: Артем Никулин
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