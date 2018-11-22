После Brexit Британию ждут торговые барьеры — СМИ

Лондон, 22 ноября. Торговые барьеры появятся между Британией и Евросоюзом после выхода Соединенного королевства из сообщества. С таким мнением выступил телеканал Sky News со ссылкой на проект Политической декларации по будущим отношениям между Евросоюзом и Великобританией, который был одобрен Лондоном и Брюсселем.

«Объем обязательств Соединенного Королевства в отношении таможенного и нормативного сотрудничества, в том числе с точки зрения согласования правил, будет принят в расчет при осуществлении соответствующих проверок и контролей», — приводит телеканал фрагмент из декларации.

Телеканал и ряд других британских СМИ отметили, что в тексте декларации не содержится определения «беспрепятственная» по отношению к торговле.

В документе также подтверждаются планы «строить и улучшать единую таможенную территорию», приводит «Газета.ру».

Ранее стало известно, что проект декларации о будущих отношениях Лондона и Евросоюза после Brexit согласован на уровне переговорщиков и политическом уровне. Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерены провести переговоры еще в субботу перед саммитом, на котором соглашение по Brexit должно быть одобрено.

Напомним, сам Brexit запланирован на 29 марта следующего года. Но после чего, согласно плану, будет действовать переходный период, который предполагает, что до конца декабря 2020 года Британия будет платить взносы в бюджет Евросоюза.