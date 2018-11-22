В Совфеде сравнили поджигателей офиса ФАН с террористом Сенцовым

Суд арестовал Вадима Лифшица, предполагаемого организатора поджога офиса Федерального агентства новостей. Завтра, 23 октября, мера пресечения будет избрана Аркадию Орлову, по версии следствия, он является заказчиком. Следователи классифицируют действия двух подельников как хулиганство, совершенное группой лиц.

Но так ли все просто на самом деле? Дело в том, что два россиянина тесно связаны с целым рядом маргинальных группировок, представители которых открыто выступают в поддержку незаконного националистического киевского режима, они совершали нападения на защитников Донбасса и тех, кто поддерживает жителей ДНР и ЛНР в их борьбе с украинской хунтой, и, как полагает следствие, причастны к первому поджогу офиса ФАН. Подробнее об их возмутительных поступках вы можете прочитать в данном материале.

Пожалуй, действия пособников бандеровского режима можно было бы классифицировать как покушение на теракт, но следствие почему-то так не считает.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с членом комитета Совета Федерации по международным делам, главой Русской общины Крыма Сергеем Цековым, чтобы узнать его мнение об этой ситуации. Член верхней палаты парламента согласился, что предполагаемые преступники должны быть сурово наказаны.

«Полагаю, если предпринимались неоднократные попытки поджога, то допускаю, что это может рассматриваться как теракт. Террористический акт — это же не обязательно взрыв или использование автомобиля для массового убийства, как это происходит в других странах», — рассуждает сенатор от Республики Крым.

Также он предположил, почему недоброжелатели агентства попытались поджечь офис редакции. По его словам, это связано с тем, что ФАН критикует украинскую власть и ее антироссийский, русофобский курс.