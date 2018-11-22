Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов

68
0 Оставить комментарий

Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов

Вашингтон, 22 ноября. Президент США Дональд Трамп допустил возможность закрытия границы с Мексикой из-за критической ситуации с нелегальной миграцией.

«Если мы обнаружим, что дело дошло до определенного уровня, когда мы потеряем контроль​​​..., мы закроем въезд в нашу страну на какое-то время, пока не сможем вернуть границу под контроль», — сказал Трамп.

Он также добавил, что в случае закрытия границы США перестанут пропускать грузовики и легковые автомобили с территории Мексики.

Ранее стало известно, что четырехтысячное скопление мигрантов из стран Центральной Америки направляются через Мексику к границе США. При этом еще два каравана мигрантов направляются к американской границе из Сальвадора. В начале ноября Трамп распорядился разместить на границе с Мексикой 15 тысяч военнослужащих и более двух тысяч бойцов Национальной гвардии США.

Накануне глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, который разрешает военнослужащим открывать огонь на поражение на границе США с Мексикой.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.