Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов

Вашингтон, 22 ноября. Президент США Дональд Трамп допустил возможность закрытия границы с Мексикой из-за критической ситуации с нелегальной миграцией.

«Если мы обнаружим, что дело дошло до определенного уровня, когда мы потеряем контроль​​​..., мы закроем въезд в нашу страну на какое-то время, пока не сможем вернуть границу под контроль», — сказал Трамп.

Он также добавил, что в случае закрытия границы США перестанут пропускать грузовики и легковые автомобили с территории Мексики.

Ранее стало известно, что четырехтысячное скопление мигрантов из стран Центральной Америки направляются через Мексику к границе США. При этом еще два каравана мигрантов направляются к американской границе из Сальвадора. В начале ноября Трамп распорядился разместить на границе с Мексикой 15 тысяч военнослужащих и более двух тысяч бойцов Национальной гвардии США.

Накануне глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, который разрешает военнослужащим открывать огонь на поражение на границе США с Мексикой.