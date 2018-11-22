Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Верховная рада приняла «европейские поправки» в конституцию Украины

379
0 Оставить комментарий

Верховная рада приняла «европейские поправки» в конституцию Украины

Киев, 22 ноября. Верховная рада в четверг приняла в первом чтении проект изменений в конституцию Украины, закрепляющий курс страны на сближение с ЕС и НАТО. Решение было поддержано 331 депутатами, пишут украинские СМИ.

Автор вносимых в главный документ страны изменений — президент Украины Петр Порошенко. Законопроект также предлагает изъять из переходных положений конституции норму, «дающую правовые основания для базирования Черноморского флота РФ в Крыму».

Ранее, напомним, Конституционный суд одобрил внесение поправок в высший нормативный правовой акт Украины. Порошенко предложил парламенту внести в конституцию положения о «месте Украины в европейской семье», а также о курсе страны на интеграцию в НАТО.

После государственного переворота на Украине в 2014 году киевские власти неоднократно заявляли, что страна вот-вот станет полноправным членом ЕС и НАТО. В 2018 году, впрочем, даже самые оптимистично настроенные украинские политологи сходятся во мнении, что до членства в Европейском союзе стране еще очень далеко.  

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.