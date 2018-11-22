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Отказ Киева рассмотреть «формулу Штайнмайера» срывает переговоры в Минске — ЛНР

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Киев препятствует урегулированию в Донбассе отказом рассмотреть закон об особом статусе

Минск, 22 ноября. Украинские власти блокируют работу Контактной группы по решению конфликта в Донбассе, заявляя о неготовности рассматривать механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, который также называют «формулой Штайнмайера». Об этом заявил представитель Луганской народной республики Родион Мирошник.

По словам Мирошника, на заседании подгруппы Контактной группы в четверг  представитель Киева Александр Моцик заявил, что Украина категорически не готова рассматривать вопрос имплементации «формулы Штайнмайера». Представитель ЛНР отметил, что Киев отказывается от ранее взятых на себя обязательств по урегулированию.

Мирошник также добавил, что из всех взятых на себя обязательств по итогам переговоров в Минске Киев не выполнил ни одного. Предложенная прежним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула предполагает введение закона об особом статусе Донбасса на временной основе до проведения выборов и на постоянной основе – после выборов.

По мнению представителя ЛНР, Киев блокирует весь процесс урегулирования конфликта. Ответственность за решения Киева должна ложиться на страны-гаранты Минских соглашений, которыми выступают Франция и Германия.

Автор: Софья Куликова
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