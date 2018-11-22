Киев, 22 ноября. Верховная рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс страны на 2019 год. За него проголосовали 243 депутата.

Депутаты сумели принять изменения в Бюджетный кодекс с четвертой попытки, первые три попытки — провалились.

В законопроекте учитываются нормирующие отношения между государственными и местными бюджетами на 2019 год. Согласно пояснительной записке документ регулирует вопросы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, финансового обеспечения деятельности судов, вопросы зачисления рентной платы в местные бюджеты, а также вопросы госзаказа частным заведениям высшего образования.

Напомним, что госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд гривнен, а расходы — 991, 7 млрд гривен, сообщает «Униан».