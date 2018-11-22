«Нет причин для беспокойства»: миссия НАТО прокомментировала ситуацию на Балканах

Белград, 22 ноября. Ситуация в Косово в данный момент находится под контролем, причин для беспокойства нет. Так прокомментировали представители KFOR (работающая в Косово миссия НАТО) обострение обстановки на Балканах.

«Сейчас нет озабоченности. Действительно, есть определенные полицейские подразделения в южной Косовска-Митровицы (Албания — Прим. ФАН), но в данный момент нет причин для беспокойства, так как KFOR находится в контакте с косовской полицией», — отметил пресс-секретарь KFOR Винченцо Грацо.

Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о перемещении вооруженных подразделений косовской армии.

Напомним, что ранее власти Косово ввели 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Министерство иностранных дел РФ осудило Приштину, отметив, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности на Балканах.