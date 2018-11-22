Новости Донбасса: праздновавший день десантника командир ВСУ погиб в пьяной драке

Луганск, 22 ноября. В Луганской народной республике сообщили о гибели начальника одного из подразделений ВСУ во время празднования дня десантно-штурмовых войск Украины.

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции республики полковник Михаил Филипоненко рассказал, как ВСУ теряет солдат из-за употребления спиртных напитков личным составом. По его словам, во время пьяной драки был убит начальник восьмого отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады майор Кузнецов.

Инцидент случился 21 ноября, когда на Украине праздновался день десантно-штурмовых войск.

Сильно пьяный Кузнецов отдал разведгруппе приказ направиться в сторону позиций одного из подразделений ЛНР, сообщил Филипоненко.

«Получив отказ, Кузнецов начал угрожать применением оружия и в результате возникшей на этой почве драки, получил травмы, несовместимые с жизнью», — добавил представитель Народной милиции ЛНР.

Примечательно, добавил Филипоненко, что в официальном заявлении штаба ООС сообщается, что никаких потерь среди украинских военнослужащих за этот день не было.

Стоит отметить, что в течение четырех лет боевых действий на юго-востоке Украины, не раз появлялись сведения о небоевых потерях ВСУ. Случались инциденты, когда украинские бойцы погибали из-за неосторожного обращения с оружием, транспортными средствами, конфликтов, употребления алкоголя и запрещенных веществ.

В середине ноября стало известно, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения командир одной из бригад ВСУ избил своего подчиненного. Бойца отправили в больницу, где медики диагностировали у него переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму.