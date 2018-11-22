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Спорт

Глушакова могут сдать в аренду «Крыльям Советов»

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Глушакова могут сдать в аренду «Крыльям Советов»

Москва, 22 ноября. Капитан и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может покинуть команду в рамках зимнего трансфертного окна. На данный момент рассматривается возможность перехода 31-летнего футболиста в самарские «Крылья Советов».

Глушаков подвергся критике со стороны болельщиков «Спартака», а также не смог удовлетворить требования руководства клуба. Контракт с Глушаковым действует еще 1,5 сезона.

Руководство клуба рассматривает возможность перехода полузащитника в «Крылья Советов» на правах аренды. Однако футболист не так давно попрощался со своим агентом, который помогал самарской команде, поэтому переход могут отложить, сообщает «СпортЭкспресс».

Болельщики «Спартака» во время встречи с главой клуба Леонидом Федуном заявили, что для них Глушаков неприемлем в качестве игрока и капитана команды. Напомним, 12 ноября «Спартак» возглавил новый тренер Олег Кононов.

Автор: Софья Куликова
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