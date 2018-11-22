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Седан Toyota Camry стал самым продаваемым автомобилем бренда в России

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Седан Toyota Camry стал самым продаваемым автомобилем бренда в России

Москва, 22 ноября. Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota на 15% увеличила продажи своей продукции в России. При этом по итогам октября седан Toyota Camry стал самым популярным на российском рынке.

По данным телеканала «360», в октябре дилеры Toyota реализовали в России более 8,4 тысячи автомобилей. Лучший результат среди моделей показал седан Camry, продажи которого в октябре составили 3,2 тысячи единиц. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи автомобилей Toyota в России выросли на 15%, составив 86,2 тысяч единиц. При этом японский автопроизводитель вышел на пятую строчку российского рынка.

Автор: Артем Никулин
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