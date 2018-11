Россия делает большие шаги в развитии армии нового поколения — зарубежные СМИ

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Russia’s missile and artillery forces make strides toward enhancing their combat capabilities («Ракетные войска и артиллерия повышают боеспособность России»), опубликованной порталом Strategic Culture Foundation.

19 ноября Россия отметила День Ракетных войск и артиллерии. Сегодня реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч» и «Торнадо» являются основным ударным оружием, обеспечивающим превосходство на поле боя.

«Мста-С», «Гвоздика», самоходная артиллерийская установка «Нона», а также буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «ПАТ-Б» — важное дополнение к огневой мощи сухопутных войск.

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», который был создан на замену устаревшему наземному комплексу «Точка», представляет собой высокоточное оружие с большим потенциалом для модернизации, что позволит противостоять современным угрозам как минимум до 2030 года. Система может быть вооружена семью различными типами ракет, в зависимости от боевой задачи.

В 2020 году завершатся государственные испытания 152-мм гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ».

Это оружие предназначено для уничтожения бронетехники, систем вооружения и важнейших объектов инфраструктуры. С высокоточными управляемыми снарядами дальность может достигать 70 км, со стандартными боеприпасами — 40 км. По своей скорострельности — до 20 выстрелов в минуту — гаубица не имеет аналогов в мире.

Для сравнения, максимальная скорострельность M109A6 Paladin составляет 4 выстрела в минуту. Российская система может использовать широкий спектр боеприпасов, включая стандартные и активно-реактивные осколочно-фугасные снаряды, а также снаряды кассетного типа с противотанковыми малокалиберными боеприпасами и радиоэлектронные боеприпасы.

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский отметил, что «Коалиция — СВ» — первый шаг отечественных разработчиков проектов в области робототехники.

«В межвидовом артиллерийском комплексе «Коалиция-СВ» реализован наш первый шаг к реализации на практике робототехники. В нем безлюдное боевое отделение, процесс заряжания и подготовки к стрельбе полностью исключает действия человека — все происходит автоматически», — заявил Матвеевский на августовском форуме «Армия-2018».

В 2018 году были предприняты первые шаги по внедрению в войска самоходной гаубицы 2С33 «Мста-СМ» и РСЗО «Торнадо-С» с автоматическим наведением. «Мста-СМ» оснащена автоматизированной системой управления огнем с повышенной скорострельностью, цифровыми электронными картами, баллистическими вычислителями и системами спутниковой навигации.

300-миллиметровые «Торнадо-С» заменят системы «Смерч». Их максимальная дальность составляет 120 км, и они могут поражать площадь более 60 гектаров. «Торнадо-С» оснащены новой автоматизированной системой наведения и управления огнем, позволяющей координировать боевые действия всего артиллерийского батальона и автоматически высчитывать данные по цели.

В этом году на военный баланс РФ приняли всепогодный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», который способен поражать низколетящие вертолеты. В отличие от аналогов, «Хризантема-С» может использовать лазерное и РЛС наведение.

Она может вести огонь по двум целям одновременно: одной воздушной и одной наземной или по двум наземным. Для незащищенных целей, укреплений и вражеских войск могут быть использованы снаряды с термобарической боеголовкой.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков заявил, что в данный момент оборонные предприятия разрабатывают новые артиллерийские системы «Набросок».

Россия также совершенствует свое большое вооружение: в частности, речь идет о 240-мм миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-мм гаубице 2С7 «Пион». Эти довольно старые и невосприимчивые к радиоэлектронным атакам системы, хорошо подходят для определенных миссий и позволяют сэкономить высокоточные боеприпасы.

Российская армия получает самые современные радиолокаторы: «Аистенок» и «Зоопарк-1М», автоматизированный звукометрический разведывательный комплекс АЗК-7М, подвижный разведывательный пункт ПРП-4А, а также беспилотные летательные аппараты, используемые для разведки и наведения.

По словам генерал-полковника Олега Салюкова, к 2020 году все подразделения сухопутных войск получат современные ракетно-артиллерийские комплексы, а также вспомогательное оборудование. Ожидается, что в ракетно-артиллерийских войсках будет три типа высокомобильных бригад: ракетные, реактивные артиллерийские и артиллерийские, с повышенными в 1,5-2 раза боевыми возможностями.

Российская Федерация делает большие шаги в развитии военного потенциала нового поколения.

Подразделения сухопутных войск смогут запускать массированные залпы высокоточного ракетного и артиллерийского огня с помощью беспилотных летательных аппаратов и оборудования для кибер- и радиоэлектронной борьбы, что сделает ракетные войска и артиллерию России непревзойденными по своей силе.