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Защитники русских школ устроили флешмоб в Риге

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Защитники русских школ устроили флешмоб в Риге

Рига, 22 ноября. Защитники русских школ провели флешмоб против закрытия и притеснений этих учебных заведений в прибалтийской стране.

Организаторы мероприятия уточнили, что акция прошла на Бастионной горке.

«Мы призываем жителей Латвии независимо от национальной принадлежности и родного языка помочь нам остановить этот процесс и дать всем возможность получить образование», — заявили они в комментарии местным СМИ.

По данным Штаба защитников русских школ, количество таких учебных заведений в Латвии сокращается с каждым годом. Так, в 1991 году их было 986, а к 100-летию независимости страны осталось всего 700. И эта печальная динамика продолжает нарастать.

Автор: Ярослава Замысловатова
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