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Минтранс РФ хочет запустить по Крымскому мосту двухэтажные поезда

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Минтранс РФ хочет запустить по Крымскому мосту двухэтажные поезда

Москва, 22 ноября. Минтранс РФ хочет пустить в Крым двухэтажные поезда после открытия железнодорожной части Крымского моста. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.

Напомним, железнодорожную составляющую переправы должны открыть в конце 2019 года.

Дитрих отметил, что в 2018 году будет закуплено 65 единиц двухэтажных вагонов, из которых можно будет сформировать более шести составов. Закупками занимается «дочка» РЖД «Федеральная пассажирская компания». При этом, как отмечает РИА Новости, он не исключил, что первые такие поезда будут курсировать на южном направлении.

«Нам бы хотелось, когда будет открыто железнодорожное сообщение с республикой Крым, задействовать их в первую очередь на этом направлении», — добавил он, выступая в Совете Федерации.

 

Автор: Алексей Громов
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