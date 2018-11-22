В Mail.ru Group высказались против закона о «больших данных»

Пользователям крупнейших российских социальных сетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники» — не стоит опасаться утечки своих персональных данных, несмотря на то, что тема утечек big data активно обсуждается в обществе и СМИ. Об этом заявил вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян, который высказался против принятия закона о «больших данных».

«Надеюсь, что в ближайшее время такой нормативный акт не примут. Я в принципе надеюсь, что сначала профессионалы этого рынка выработают правила, протестируют их на себе добровольно, а уже потом те правила, которые устоятся и которые заработают, будут «положены на законы». Написание закона в той области, той индустрии, в которой я работаю больше 20 лет, — и то не имею однозначного мнения — это подозрительно», — заявил Габриелян в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Речь идет об обсуждении нормативного регулирования вопросов использования big data, в том числе персональной информации россиян, государственными структурами и коммерческими компаниями. Наиболее заинтересованными участниками рынка big data считаются, в частности, операторы связи и банки, которым использование этого инструмента поможет подстраивать свои продукты индивидуально под каждого клиента. При этом эксперты отмечают опасность утечки персональной информации и ее нелегального использования.

«В моем идеальном мире никто свои данные не отдает. В широком смысле передача данных — это одна из самых сложных областей, потому что данные доверили вам, а вы их передали мне. В любом случае человек должен понимать, куда его данные пойдут», — подчеркнул вице-президент Mail.ru.

Владимир Габриелян также отметил, что по вопросу содержащихся в социальных сетях данных пользователей его организация придерживается мнения, что владельцами этой информации остаются сами пользователи, а не администрация площадки, и любая передача каких-либо сведений третьим лицам возможна только с согласия пользователей.

Однако механизмы такого регулирования пока находятся в стадии обсуждения. Их определением, в частности, займется недавно созданная Ассоциация больших данных, которую возглавила операционный директор ПАО «Мегафон» Анна Серебряникова. Подписанное накануне в рамках Недели российского интернета соглашение Ассоциации и Института развития интернета предполагает разработку «Кодекса этики больших данных», который эксперты пообещали завершить к августу 2019 года.