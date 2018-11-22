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Трамп объяснил, почему США не «накажут» Эр-Рияд за убийство журналиста

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Трамп объяснил, почему США не «накажут» Эр-Рияд за убийство журналиста

Вашингтон, 22 ноября. Власти США не планируют вводить санкции против Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в четверг заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли Вашингтон «наказать» Эр-Рияд.

«Нет, вовсе нет. Арабы на протяжении долгого времени были стратегическими партнерами и они инвестировали сотни миллиардов долларов в нашу страну. Сотни миллиардов! Они удерживают цены на нефть на низком уровне», — отметил он.

Напомним, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.

Как сообщали СМИ, журналист был убит во время жестоких пыток, которые проходили прямо в генконсульстве. После этого его тело было расчленено и вывезено из здания диппредставительства.

Автор: Антон Соколов
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