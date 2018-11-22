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Путин назвал обеспечение достойной жизни семей приоритетом РФ

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Путин назвал обеспечение достойной жизни семей приоритетом РФ

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей является приоритетной задачей для государства. Об этом говорится в приветственной телеграмме лидера РФ к участникам Всероссийского конкурса «Семья года».

По словам Путина, проект «Семья года» нацелен на укрепление института семьи, продвижение в обществе высоких нравственных и духовных ценностей. Глава государства отметил, что для участия в конкурсе было подано колоссальное количество заявок, а самой популярной стала номинация «Многодетная семья».

«Со своей стороны подчеркну, что поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей – в числе значимых государственных приоритетов», — заявил президент РФ.

Глава РФ поздравил лауреатов конкурса с победой, пожелал всем участникам благополучия и подчеркнул, что примеры счастливой супружеской жизни являются ориентиром для молодежи.

Автор: Софья Куликова
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