Суд заключил под стражу поджигателя редакции ФАН | 22 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Приморский районный суд заключил под стражу подозреваемого в поджоге редакции ФАН Приморский районный суд Петербурга сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Лифшица. Его подозревают в организации поджога редакции Федерального агентства новостей. Напомним, инцидент произошел 9 октября. Следствие считает, что у преступления был еще и заказчик – завтра меру пресечения будут избирать в отношении Аркадия Орлова. По версии обвинения и Лившиц, и Орлов причастны также к первому поджогу офиса Федерального агентства новостей 11 марта 2018 года.

Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире По субъективному подсчету портала Business Insider российские вооруженные силы заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира. Лидером рейтинга названа армия США. Хотя мощность американской армии существенно уступает российской: в распоряжении Штатов 6 тысяч танков, примерно 13 тысяч самолетов, из которых 2 тысячи – истребители, и порядка 2 млн. военнослужащих. Россия по данным того же портала располагает 20 тысячами танков, 4 тысячами самолетов и 352 кораблями. Добавим, тройку лидеров замыкает Китай.

Бывшего мэра Славянска госпитализировали с инсультом Сегодня в Орджоникидзевском районном суде Харькова должно было пройти заседание по делу бывшего мэра Славянска Донецкой области Нели Штепа, которую на Украине подозревают в «сепаратизме», но не судьба. Ее госпитализировали с инсультом. В связи с чем заседание перенесли на 24 января следующего года. Напомним, четыре года назад Штепу отправили в отставку с поста мэра по подозрению в оказании помощи ополченцам Донбасса и заключили под стражу.

Порошенко потребовал от Рады внести изменения в конституцию Петр Порошенко потребовал от Рады немедленно рассмотреть проект о закреплении в конституции курса на вступление страны в ЕС и НАТО. По словам Порошенко, Конституционный суд открыл на это «зеленый свет». Напомним, проект изменений в конституцию Украины предполагает, что президент страны является гарантом реализации курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.