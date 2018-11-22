«Уходя, не гасите свет»: сенатор от Крыма передала Порошенко напутствие от украинцев

Пятый год Киев кормит украинцев сказкой о «деоккупации» Крыма. Петр Порошенко и его конкуренты на будущих выборах президента Украины приберегают тему возвращения полуострова и «изгнания оккупантов».

Неужели жители Украины еще воспринимают эту риторику? На этот и другие вопросы Федерального агентства новостей ответила член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Она передала популярное на Украине напутствие президенту Порошенко.

Украина в роли флюгера

— Ольга Федоровна, неужели кто-то на Украине еще клюет на страшилки Порошенко и камарильи?

— Народ Украины и украинская власть — это два различных понятия. Вы знаете, что в этом году в Крыму отдохнули более трех миллионов граждан Украины? Это показатель того, что к Крыму относятся как к мирной, не оккупированной территории. Потому что если территория оккупирована, она под колючей проволокой и ее кто-то охраняет, то туда не привозят своих детей оздоравливать в санаториях, не приезжают в туристические походы подниматься в горы.

— С чем же на самом деле сталкиваются украинцы в Крыму?

— Украинцы видят, что в Крыму мир, порядок и стабильность. И они приезжают сюда отдыхать.

— Наверное, разительный контраст с тем, что происходит в самой Украине?

— Сегодня Украина избрала роль политического флюгера. Помимо того, что она утратила политический имидж, как таковой, в ней происходят необратимые последствия. Мы с вами видим, что уровень коррупции и несостоятельности государственного правления как внутри Украины, так и на внешнеполитическом направлении достиг своего апогея.

— Этой «владе» украинский народ попросту не верит.

— Показателем того, что народ не поддерживает действующий режим, являются те «холодные бунты», которые возникли по всей Украине. Более того, обнищание людей, я уж не говорю о замерзших квартирах и домах без горячей воды, — это еще и вынужденная миграция, когда из 45 миллионов населения страны 20 миллионов уже фактически выехали и вынуждены работать по найму в Европе.

Марионетку назначат из Вашингтона

— Протестные настроения на Украине растут, пусть и не такими быстрыми темпами?

— Примета Украины — разделенные семьи. Мы также видим массовое дезертирство и непонимание гражданской войны, которая ведется сегодня в Донбассе. Грабительский вывод природных ресурсов с Украины, в частности чернозема, находит жесткое противостояние. Например, в социальных сетях развернуты целые кампании, которые требуют остановить грабеж страны и ее богатств. Со стороны украинцев идет жесткое неприятие превращения страны в мировую свалку ядерных отходов.

— Смогут ли выборы-2019, на ваш взгляд, изменить этот вал негативных процессов на Украине?

— Вопросов чрезвычайно много, но мы сегодня видим, что в реальности украинцы отстранены от голосования, что эта коррупционная система фактически полностью контролирует те процессы, которые сегодня осуществляются на Украине. Мы твердо знаем, что президент Украины, строго говоря, не будет избираться. Он будет назначаться в Белом доме, в Пентагоне. И это будет опять марионеточная фигура. Но до какого периода времени это будет продолжаться, сегодня сказать сложно.

— Каковы, на ваш взгляд, шансы Порошенко на переизбрание?

— Во всем мире уже не понимают заявлений президента Украины. Он категорически не оправдал тех надежд, которые на него возлагали. Порошенко договорился до того, что, как он сам говорит, Украина стала одной из самых бедных стран мира. И при этом он просит поддержать его на выборах!

— Какую главную претензию украинцы вправе предъявить своему президенту?

— На фоне непрекращающихся траншей МВФ у граждан Украины возникает все больше вопросов к своей власти. И один из главных — куда деваются деньги украинцев? Поэтому у них возникает закономерное напутствие к Порошенко: «Уходя, не гасите свет». Но уходя в отставку, он не только лишает людей света, но еще и оставляет без тепла, денег и даже без теплой воды. Ситуация на Украине достаточно сложная. Мне кажется, что предстоящие президентские выборы вряд ли принесут улучшение как внутри страны, так и на внешнеполитической арене.

— В чем причина такой деградации?

— Это полная потеря Киевом самостоятельности. Украина ныне — вассал Соединенных Штатов. А ведь, что чрезвычайно важно, она была создана как внеблоковое государство, за это голосовали люди, на основании этого был принят основной закон, который определил будущее Украины. Но сегодня этот курс попран. Руководство стремится в НАТО, нарушая тот же принцип евроинтеграции, который привел людей на «Евромайдан».

— Поясните, пожалуйста.

— Это измена евроинтеграции. Мы видим, что третья мировая держава Франция заявляет о необходимости самостоятельного курса и категорически не приемлет вассальной зависимости от Соединенных Штатов. Мы видим, что позицию по созданию единых европейских вооруженных сил поддерживает Германия. И в это же время Украина отходит от европейских принципов и поддерживает Соединенные Штаты, минуя Евросоюз, например по закупкам вооружения для своей армии.

— Выбор колонии пасть ниц перед самым сильным господином?

— Киев сегодня — в роли предателя. Но предавший раз во второй раз предает чрезвычайно легко. Украина окончательно утратила свой политический авторитет на международной арене. И я уверена, что дальнейшие события будут только усугублять эту ситуацию.

Гондурас для Джемилева

— На днях представитель «Меджлиса1 крымскотатарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Мустафа Джемилев потребовал от Киева выделить участок земли в Херсонской области для создания нового образования «АР Крым». Согласитесь, странная ситуация?

— По всей видимости, у данного политика есть желание любую территорию назвать Крымом. С таким же успехом он может выбрать территорию в Гондурасе или любой другой стране, где его еще не знают. Что касается Крыма, то крымские татары определились со своим выбором. Они поддержали воссоединение Крыма с Россией. Первый указ президента Владимира Путина после этого исторического события был посвящен политической реабилитации депортированных народов — армян, болгар, греков, немцев и крымских татар. Этот указ мы, депортированные народы (мои родители были тоже депортированы), ждали от Украины 23 года, но так и не дождались.

— Насколько фигура Джемилева популярна в Крыму?

— Крымские татары категорически не приемлют Джемилева и называют его действия дестабилизирующими ситуацию в Крыму. Я напомню, что «Меджлис» взял на себя ответственность за взрыв линии электропередач в 2015 году, после чего без воды и света остались два миллиона человек, в том числе крымские татары. Была и опасность второго Чернобыля, когда остановились две атомные станции на Украине. После этого крымские татары категорически не воспринимают эту экстремистскую организацию. Заявлениями Джемилева крымчан не удивишь. Он является инициатором многочисленных блокад против крымских татар, крымских армян, болгар, греков, против русских, украинцев, которые живут на территории Крыма. И отношение к нему на полуострове чрезвычайно негативное.

1 Организация запрещена на территории РФ.