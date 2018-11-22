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«Хуже войны может быть только дружба»: Глазьев рассказал о коварстве США

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«Хуже войны может быть только дружба»: Глазьев рассказал о коварстве США

Москва, 22 ноября. Россия по-прежнему продолжает выступать за открытый диалог с США, несмотря на то, что американские партнеры уже неоднократно демонстрировали агрессивность, цинизм и пренебрежение международным правом. Об этом в четверг заявил советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции РФ Сергей Глазьев, выступая  в кулуарах X Евразийского научного форума.

«Как говорили во времена Российской Империи, хуже войны с ними может быть только дружба. Тем не менее, мы за дружбу и партнерство, даже если понимаем, что наш партнер коварен», — отметил он.

Глазьев обратил внимание на то, что Соединенные Штаты уже проиграли развязанную ими экономическую войну с Китаем и стремительно теряют свои позиции во всем мире. По словам эксперта, на сегодняшний день все больше стран уходят от взаиморасчетах в долларах, и «американская империя уходит в прошлое». Советник президента РФ подчеркнул, что чем раньше американский истеблишмент осознает ситуацию, тем меньше будет угроз для мира, пишет издание Nation News.

Автор: Антон Соколов
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