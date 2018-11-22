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Марчук может придать импульс киевской делегации в Минске — Грызлов

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Марчук может придать импульс киевской делегации в Минске — Грызлов

Москва, 22 ноября. Работа киевской делегации в Минске может получить новый импульс после назначения экс-министра обороны Украины Евгения Марчука представителем в контактной группе. Об этом заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

«Огромный политический опыт Евгения Кирилловича и его длительная работа в подгруппе по безопасности создает для этого дополнительные предпосылки», — заявил он в комментарии РИА Новости.

Напомним, на новую должность украинский президент Петр Порошенко назначил Марчука в четверг, 22 ноября. Ранее Марчук представлял Украину в подгруппе по безопасности.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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