Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

ЕС и Турция поддержали меморандум по сирийскому Идлибу и СВПД по Ирану

32
0 Оставить комментарий

ЕС и Турция поддержали меморандум по сирийскому Идлибу и СВПД по Ирану

Анкара, 22 ноября. Евросоюз и Турция поддержали меморандум о стабилизации в сирийском Идлибе и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану. Об этом говорится в принятом сторонами переговоров заявлении.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели переговоры в четверг в Анкаре.

В ходе переговоров стороны отметили важность прекращения огня на основе полного осуществления Меморандума о стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе, а также соблюдения всех прописанных положений соответствующими сторонами.

ЕС и Турция поддержали меморандум по сирийскому Идлибу и СВПД по Ирану

Кроме того, в Анкаре Могерини и Чавушоглу обсудили Совместный всеобъемлющий план действий и сохранение экономических выгод для Ирана от этого соглашения.

«Мы также согласились с важностью сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий и сохранения экономических выгод для Ирана, вытекающих из снятия санкций в рамках соглашения», — говорится в сообщении.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.