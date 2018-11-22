ЕС и Турция поддержали меморандум по сирийскому Идлибу и СВПД по Ирану

Анкара, 22 ноября. Евросоюз и Турция поддержали меморандум о стабилизации в сирийском Идлибе и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану. Об этом говорится в принятом сторонами переговоров заявлении.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели переговоры в четверг в Анкаре.

В ходе переговоров стороны отметили важность прекращения огня на основе полного осуществления Меморандума о стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе, а также соблюдения всех прописанных положений соответствующими сторонами.

Кроме того, в Анкаре Могерини и Чавушоглу обсудили Совместный всеобъемлющий план действий и сохранение экономических выгод для Ирана от этого соглашения.