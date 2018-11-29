Неподдельная дружба: слепой житель Урала выхаживает ставшего инвалидом пса-поводыря

Красивый, шоколадного цвета пес Барри попал в семью жителя Урала два с половиной года назад. Мужчина практически ничего не видит, поэтому сначала собака ему нужна была для ориентации в пространстве — а сейчас это его друг, которому нужна помощь.

Марс Гафуров — инвалид. С раннего детства у него плохое зрение. 25 лет назад едва видящему мужчине была сделана операция на глазах, но что-то пошло не так и вместо улучшения состояние ухудшилось в разы. В 2013 году Гафурову была присвоена 1 группа инвалидности, а для передвижения ему полагалась специально обученная собака. Поэтому в тот же год мужчина встал в очередь и лишь в апреле 2016 года получил своего верного помощника — собаку-поводыря.

Шоколадного лабрадора-ретривера Марс назвал Барри, как известного музыканта и композитора. Два года совместной жизни верный друг помогал своему любимому хозяину ориентироваться в пространстве. Ведь днем Марс едва различает окружающее — и то, только если смотрит прямо, — а как только сгущаются сумерки и наступает ночь, то ориентироваться в пространстве он может лишь положившись на своего четвероногого товарища. Трагедия, которая перевернула привычный мир, произошла 22 октября во время прогулки.

«Мы гуляли, я его позвал, а он то ли пописать пошел, то ли еще что — и попал под колеса, — вспоминает трагический день хозяин Барри. — Водитель авто помог довести Барри до ветеринарной клиники, но там нам ничем помочь не смогли. По знакомству я отвез его в другую клинику, где нам сделали серьезную операцию. Судиться с водителем не вижу смысла — ведь пес был без шлейки, тут и моя вина есть».

После сложной операции на позвоночнике (из-за ДТП произошло смещение позвонков, разорван спинной мозг), врачи не дают никаких гарантий, что Барри сможет полностью восстановиться — шансов всего 1-2%. Из-за травмы пес теперь не может не только самостоятельно передвигаться, но и справить нужду. А Марс применяет все усилия, чтобы облегчить своему четвероногому другу жизнь.

«По профессии я массажист. Каждый день мы встаем в 4 утра, я ему делаю массаж, разминаю лапки, делаю мускульные движения, потом бужирую, — рассказывает о своем обычном дне собеседник агентства. — После массажа он засыпает часа на три, а затем мы идем гулять».

Пока прогулка Барри едва удается, но в скором времени должна будет появиться коляска, которая позволит псу передвигаться с меньшим трудом.

«Сейчас он может ползать, у него не работают задние лапки и левая передняя, — пояснил Марс. — Мне предлагали его усыпить и завести другую собаку, но я не могу, решил оставить себе».

Каждый день, помимо массажей и физиотерапии, Барри нужны лекарства и уход профильных специалистов. Еженедельно на лечение собаки требуется порядка 20 тысяч рублей. Таких денег у Марса нет, поэтому мужчина объявил сбор средств, ведь курс реабилитации продлится год.

Реквизиты для помощи Марсу Гафурову: карта «Сбербанка» 5469 0116 0364 6506.