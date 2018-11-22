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ФСБ рассказала о ряде предотвращенных в октябре реальных нападений на школы

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ФСБ рассказала о ряде предотвращенных в октябре реальных нападений на школы

Москва, 22 ноября. В октябре текущего года Федеральная служба безопасности предотвратила целый ряд нападений на образовательные заведения в РФ, об этом сообщил первый заместитель начальника управления ФСБ России Сергей Егоров.

«После событий в Керчи мы только в октябре месяце предотвратили целый ряд реальных нападений на школы», — рассказал Егоров в ходе выступления в Совете Федерации.

Напомним, в октябре студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении. Юноша открыл огонь из ружья и взорвал самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения стали 16 студентов и пять работников колледжа. Кроме того, в текущем году произошли еще два резонансных случая с нападением на школы в Улан-Удэ и в Калужской области.

Автор: Софья Куликова
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