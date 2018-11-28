Волонтер с большой буквы: женщина из Казани стала надеждой для десятков нуждающихся семей

Волонтер это не работа — это призвание. Для кого-то помочь перейти дорогу старушке — уже подвиг, а кто-то готов посвятить всего себя, чтобы подставить плечо и протянуть руку помощи абсолютно незнакомому человеку. Человек, придерживающийся таких правил, живет в Казани. 36-летняя Юлия Хакимова большую часть жизни делит между своей семьей и незнакомыми людьми. Она — волонтер с большой буквы.

Помогать нуждающимся Юлия начала чуть ли не с самого раннего детства — так ее воспитала прабабушка, истории о матери которой и по сей день вдохновляют Юлию. Лишившаяся во время Великой Отечественной войны ног, она воспитала своих 18 детей, а после войны помогала и чужим сиротам. И каждый раз, когда Юлии кажется, что она может не справиться и ей очень сложно, она вспоминает о своих родственницах и берется за дело.

«Если она смогла, то почему я не смогу?» — задает простой, казалось бы, вопрос женщина и помогает людям.

Активным волонтером Юлия стала в 2014 году. Тогда на Украине начал разгораться вооруженный конфликт, из-за которого страдали мирные жители и в первую очередь дети.

«Я решила оказывать по возможности людям помощь и вывозить детей оттуда. В начале переводила деньги на билеты, потом встречала мамочек с детьми, размещала у себя, а когда обращений стало слишком много, открыла пункт приема и выдачи благотворительной помощи, — рассказала Федеральному агентству новостей о своей деятельности Юлия. Затем в этот пункт начали обращаться и наши казанские матери с детьми, старики. Даже после закрытия пункта обращения продолжили поступать».

С тех пор жительница Казани развила свою волонтерскую деятельность до невероятных размеров. Помимо того, что в трехкомнатной квартире вместе с ней проживает мама и четверо родных детей в возрасте от 12 до 18 лет, было время, когда вместе с ними и в их загородном доме проживали 13 семей. Все — беженцы с Украины, которые ждали, когда в их родном городе все успокоится, или оформляли документы для проживания в России, искали жилье для аренды.

А где-то два года назад во «ВКонтакте» увидела пост с просьбой о помощи. Сообщение опубликовал такой же неравнодушный житель. В своем обращении автор написал, что в приюте для бездомных живет пожилой мужчина — бывший военный, инвалид, который не может ходить и ничего не видит. Физическими изъянами мужчины пользуются неблагополучные соседи по «дому»: каждый день они его вывозят на улицу, чтобы тот собирал для них подаяние.

«В этот же день я поехала в приют, чтобы познакомиться с ним и чем-то помочь, — рассказала собеседница. — В разговоре стало понятно, что без посторонней помощи ему не справиться, а поскольку мы нашли общий язык, он смог мне довериться. Поэтому мы приняли решение забрать его в свою семью. Для меня этот поступок не новый. До этого были беженцы, затем двое малышей, мама которых смогла вывезти ребят из под обстрелов в Луганске в город Энгельс, где скоропостижно скончалась. Ребята находились в приюте. В Интернете я так же увидела пост с криком о помощи в поиске родственников детей. Мы сразу же подключились, в течении трех дней смогли найти бабушку в Луганске и папу в Петербурге. Как впоследствии выяснилось, семья была в разводе и отношений они не поддерживали. Когда организовали приезд родственников детей в Энгельс, стало понятно, что отправлять их на Украину нельзя, ведь там продолжались обстрелы. Решили забрать их к нам в Казань, а папа захотел поехать с детьми. Несколько месяцев дети проживали в моей семье, а отец в съемной квартире. После того как обстановка в Луганске нормализовалась, отец вместе с детьми решил уехать на родину к бабушке детей».

Что касается дедушки, то судьбу этого человека легкой назвать сложно. После развала Советского Союза мужчина не стал получать новое гражданство и вместе с женой уехал в Казахстан. Поселился в горах, разводил пчел, жил сельским хозяйством, практиковал тибетскую медицину.

Детей у пары не было, поэтому когда жены не стало он решил перебраться на историческую родину — в Россию, в Курск. Там он нашел дом, внес залог, вернулся обратно, чтобы продать свое имущество, и во время переезда на дедушку напали. Очнулся он уже в больнице, без одного глаза, нескольких пальцев на руках и ступней, без документов и денег. Из Москвы в Казань его перевезли другие добрые люди, которые помогли разместиться в приюте для людей без определенного места жительства.

«Сейчас мы восстанавливаем его документы, чтобы оформить гражданство РФ. Удалось выяснить, что Владимир Алексеевич — бывший военный, преподавал историю в военно-политической академии имени Ленина, — рассказала собеседница ФАН. Возможно, сложно представить, каково это, взять совершенного постороннего взрослого человека в свою семью. Но представьте, что вы поговорили с человеком и понимаете, что он умный, начитанный, деликатный, который по несчастливой случайности оказался в среде с людьми, которые полностью ему не соответствуют. Вы видите, что у него нет глаза, ног, пальцев и понимаете, что этого пожилого человека, который трудился всю жизнь на наше будущее, используют в своих целях нехорошие люди».

В самом начале знакомства брать пожилого человека в свой дом Юлия не планировала, думала помочь ему выбраться из приюта, снять квартиру, но рассудив и обсудив с семьей, решила принять в свою семью.

«Живем вместе как все, уже третий год. Он научился ходить, благодаря помощи людей ему были проведены сложнейшие операции на глазах, в том числе по пересадке роговицы, — рассказала Юлия. — Теперь он пусть плохо, но все-таки видит. Владимир Алексеевич хорошо разбирается в травах, делает из них лекарства. При помощи его лекарств мы смогли вылечить псориаз у моей дочери, с которым много лет не могли справиться профильные врачи».

Большая часть подопечных Юлии обращаются к ней за помощью, узнав о ее деятельности из СМИ. Кроме Владимира Алексеевича на попечении женщины есть пожилая чета: муж — полностью парализованный, жена до недавнего времени тоже не вставала с кровати. У бабушки произошел спинальный инсульт, из-за которого она не могла передвигаться и ухаживать за любимым человеком. Поскольку родных у стариков не осталось, женщина обратилась к Юле, а та отказать в помощи не смогла.

«Первое время было очень сложно. По несколько раз в день нужно было заехать покормить и поменять им подгузники, — рассказывает женщина-волонтер. Затем при помощи отзывчивых людей мы смогли организовать для Татьяны курс реабилитации, после которого она смогла передвигаться на инвалидном кресле и практически со всеми делами справляется самостоятельно».

Помимо волонтерской работы Юлия Хакимова совмещает еще три — развивает свой маленький бизнес по производству памятников и оград, изготовлению венков и декоративной штукатурки. И хотя Юлия тратит большую часть своего заработка на оказание помощи нуждающимся, но все свои поступки и действия воспринимает как нечто само собой разумеющееся и не понимает, почему ее жизнь привлекает столько внимания: ведь на призывы о помощи вместе с ней откликаются неравнодушные люди, которые помогают ее подопечным в оплате лечения или в приобретении необходимых и важных вещей.

И несмотря на то, что о деятельности в городе знают все в округе, в том числе и в администрации города, чиновники в помощи людям не участвуют.

«Один раз мы обратились к властям за помощью, когда к нам пришли из министерства земельных и имущественных отношений Татарстана и сообщили, что помещение, которое мы арендовали, было сдано нам незаконно, — рассказала Юлия. Я попросила помочь с оформлением, нам предложили открыть фонд, чтобы мы могли участвовать в торгах на это помещение, после которых нам был выставлен счет в 84 тысячи рублей в месяц. Пришлось все закрывать и съезжать».

Вдобавок ко всему Юлию оштрафовали за прием у себя в квартире лица без гражданства — дедушка Владимир, лишившийся при нападении единственного документа, советского паспорта, оказался вне закона. Чтобы восстановить его права, его новая семья обивает пороги инстанций — уже удалось получить разрешение на временное проживание и справку, что он является лицом без гражданства.

Еще один «забавный» случай произошел, когда поток страждущих перевалил за несколько сотен. Удивленная таким вниманием Юлия решила выяснить, откуда они о ней узнали. Ответ женщину ошарашил: «А нас из исполкома к вам отправляют».

Поступки Юлии Хакимовой принесли ей такую славу, что на ее телефон ежедневно поступают звонки от стариков и матерей-одиночек, которые просят о помощи и поддержке. По словам волонтера, если бы у нее было много денег и возможности, она бы давно построила большой дом, где место нашлось бы всем нуждающимся.